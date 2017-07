ELRAN Arabian Cup: Schoonheidswedstrijd zonder vergelijking

Zaterdag 15 en zondag a.s. vindt, op het schitterende complex van Landcommanderij Alden Biesen in Blizen, de achttiende editie van de Elran Arabian Cup plaats. De prestigieuze Elran Arabian Cup, waar o.a. sjeiks uit de Golfstaten hun allermooiste en allerliefste bezit showen, geldt mondiaal als een topevenement. Meer dan honderd Arabische volbloeden meten zich met elkaar op voorkomen en elegantie. Per leeftijdscategorie welteverstaan!

Een Arabische volbloed is en blijft een indrukwekkend dier. Het Arabisch volbloedpaard is dan ook het oudste raszuiver gefokt paard ter wereld. Een paardenras uit onvermengde, zuivere bloedlijnen die alle hun oorsprong vinden bij de bedoeïenen in de woestijn, op het Arabisch schiereiland. In België vind je zelden meer topexemplaren samen dan op de bekende Elran Arabian Cup. Arabische prijsbeesten maar ook heel wat prominenten uit de Arabische wereld tekenen altijd weer present voor het jaarlijkse defilé in Bilzen. De Elran Arabian Cup is dan ook een internationaal gekend event in het circuit van Arabian Horseshows. In de A-klasse show wordt het showen van de hengsten met nakomelingen door een internationale jury beoordeeld.

Van alle rassen heeft het Arabisch volbloedpaard de meeste invloed gehad (en nog steeds) op de fokkerij van paarden over de hele wereld. Niet alleen van de Engelse volbloed waren de stamvaders Arabische volbloedhengsten uit het Oosten maar bijna elk paardenras of -type, van Brabants Trekpaard tot Shetlandpony, heeft voorouders die Arabisch bloed voeren. En nog steeds is het Arabisch volbloedpaard de ras verbeteraar bij uitstek.

Het mooiste Arabisch paard ter wereld

In België zijn Arabian Horses topic sinds de tophengst QR Marc van Paul Gheysens in Dubai in 2012 de meest vermaarde schoonheidswedstrijd ter wereld won: de International Arabian Horse Championship. Sindsdien proberen Arabische sjeiks het mooiste Arabische paard ter wereld te kopen. Maar Gheysens, eigenaar van de stoeterij Knocke Arabians in Knokke, die QR op een veiling voor 4 miljoen euro kocht, wil van geen verkoop weten. Ongeacht hoeveel de Arabieren er ook tegenaan willen gooien. QR Marc is dan ook te belangrijk voor zijn kweekprogramma. Met een zo’n succesvolle hengst zijn veulens namelijk zoveel meer waard. Wie zijn merrie kunstmatig wil laten bevruchten met het zaad van QR Marc, betaalt 8.000 euro. En dat gebeurt zo’n 800 keer per jaar.

Er is dan ook geen enkel ander paardenras dat zo internationaal gefokt wordt als het Arabisch volbloedpaard. Het verklaart waarom er reeds lang meer Arabische paarden buiten dan binnen het oorspronkelijk Arabisch gebied te vinden zijn. De crème de la crème van de Arabian Horses loopt onder de stalnaam Godolphin, vernoemd naar de beroemde Marokkaanse Berberhengst.

Een boeing 747 voor paardenvervoer

De liefde van eigenaren van Arabische paarden kent veelal geen grenzen. Sjeik Mohammed die 3.800 Arabische volbloeds bezit schafte er zelfs een Boeing 747 voor aan. Wél zo handig om naar grote evenementen te reizen. Per vliegtuig veelal via Luik-Bierset, en soms via Frankfurt of Amsterdam, komt ook het leeuwendeel van de Arabische volbloeden die Alden Biesen aandoen. Kosten noch moeite worden gespaard. Daarbij gaat het vooral om eer en prestige. “Verkoop is beslist niet het primaire doel van de eigenaren”, zegt organisator Josy Everars. De Belgische Limburger weet van de hoed en de rand. Voor het gezin Everars, die de vermaarde studfarm ‘Nesj Arabians’ in Tongeren runnen, en meermaals mondiaal bekroonde Arabische volbloeds groot trokken, zijn Arabian Horses dan ook uitgegroeid tot een way of life. “Een passie zonder vergelijking”, vertellen de stralende gezichten.

Stralende gezichten zullen ongetwijfeld ook de prachtbeesten ontlokken, die al dagen vooraf met bewaking in Landcommanderij Alden Biesen worden gestald. Tijdens de Arabian Cup zal Alden Biesen, cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, ook weer op bijzonder wijze invulling geven aan haar historische en culturele taak. Zo kan er op diverse locaties geproefd worden van Arabische specialiteiten. Ook krijg je de kans om je te verdiepen in de geschiedenis en de bijzonder kenmerken van de Arabische volbloeds. Je kan er zelfs in de stallen dichtbij komen. Een unieke ervaring. De roofvogeldemonstraties tijdens de Elran Arabian Cup vertellen ook iets over de geschiedenis, intelligentie en vaardigheden van de raspaarden die onvergelijkbaar één kunnen zijn met de mens.

Elran Arabian Cup, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. Meer info: www.elrancup.com

Foto’s: Elran Arabian Cup