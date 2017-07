Morgen Het grootste watergevecht Nederland op 15 juli weer in Heerlen

Dé hit van voorgaande jaren, SplashMob, keert ook deze zomer terug! Op zaterdag 15 juli uur vormt het Pancratriusplein in Heerlen-Centrum wederom het strijdtoneel voor het grootste watergevecht van Nederland. De organisatie hoopt de duizend deelnemers van vorig jaar zeker te verdubbelen. SplashMob is dé manier om ongein uit te halen met je vrienden of collega’s eens flink te grazen te nemen en vooral veel lol te hebben. Jong, oud, man, vrouw, hetero, bi, homo en alles daar tussenin: iedereen is uitgenodigd! Het natste feestje van het jaar barst om 13.30 uur los, terwijl de DJ het strijdtoneel voorziet van opzwepende battle beats. Dus neem je waterpistool mee, vul het tot de nok en dompel je onder in het avontuur dat SplashMob heet! Meedoen is natuurlijk helemaal gratis.

SplashMob is een initiatief van Studio Erol, een organisatie die sterk betrokken is bij diverse maatschappelijke vraagstukken en gelooft dat gezamenlijkheid de sleutel is tot het vinden van oplossingen. Want alleen door samen te leven, te denken en te doen kunnen we de wereld mooier maken. En in dit geval… leuker! Één keer per jaar permitteert Studio Erol zich daarom een feestje dat helemaal niks te maken heeft met hun core business architectuur en duurzaamheid.

Een feestje waar íedereen aan deel mag nemen, no exceptions. Ze dagen de deelnemers uit voor 1 uur lang alle vooroordelen en zorgen te laten varen. Dit jaar vraagt de organisatie met SplashMob aandacht “Gender Equality” (oftewel gendergelijkheid). Want het maakt niet uit van welk geslacht je bent, wat je gender of seksuele geaardheid is… iedereen heeft hetzelfde recht op vrijheid. Dus strijd mee, maak zoveel plezier als je kan en laat zien hoe we dat in Heerlen doen!

Facebook SplashMob: www.facebook.com/events/1282701995142938

Waar: Pancratiusplein Heerlen

Wanneer: Zaterdag 15 juli 2017

Tijd: 13.30 – 14.30 uur

Kosten: GRATIS

SplashMob is een initiatief van Studio Erol en wordt mede mogelijk gemaakt door Heerlen Mijn Stad en Gemeente Heerlen.