“Inspiratieprijs gaat in 2017 naar drie onderscheidende natuurprojecten”

Cultuurfonds zet breed in: van circus voor blinden tot theaterwandelen

Circustheater voor slechtzienden en blinden, wandelend kennismaken met jonge kunstenaars en een expo op het snijvlak van beeldende kunst en archeologie. Het moge duidelijk zijn: het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg ondersteunt een breed palet aan bijzondere initiatieven en projecten in de (volks)cultuur, de kunsten, natuur en erfgoed.

In het tweede kwartaal van 2017 gaat vanuit het Cultuurfonds Limburg zo’n 150.000 euro ondersteuning naar bijzondere projecten; zo’n 31.000 euro naar instrumenten en kleding voor verenigingen.

In het oog springend is onder meer de theatrale wandeltocht Nestvlieders (23 aug.), waarmee het vijfdaagse Limburg Festival van start gaat. Jonge kunstenaars verrassen de wandelaars in en rond Thorn met zes verschillende korte voorstellingen. En verder: ‘Komt Het Zien!’ uit Kerkrade is de circustheatervoorstelling Fraaie Fratsen! (landelijke première, 9 dec., Theater Kerkrade) toegankelijk aan het maken voor bezoekers met een visuele beperking. De mobiele 10+-voorstelling ‘In het Zuiden ligt alles anders’ komt naar zes zomerfestivals (20,26,27 aug. + 9,10,17 sept.). Makers van jeugdtheatergezelschap Het Laagland en talentmakelaar VIA ZUID produceren een speelse, interactieve voorstelling in en rondom een theatertrailer. Het thema: 150 jaar Provincie Limburg. Gouverneur Theo Bovens reist mee om ter plekke met tieners te praten. De samenwerking tussen cultuurinstellingen Marres, Bureau Europa en Van Eyk heeft geleid tot een tentoonstelling (The Materiality of the Invisible) op het snijvlak van beeldende kunst en archeologie (29 aug., 26 nov.).



Fondsen op naam

Sinds 2016 zijn enkele nieuwe landelijke Fondsen op Naam (meestal voor specifiek doel) in beheer van het Limburgs Cultuurfonds. Zo is 4.000 euro uit het Brediusfonds ingezet voor de show Dutch Dynamics in Wind Music van Harmonie Sint Michaël Thorn. Het Cultuurfonds Limburg mocht ook een geoormerkte schenking van 7.600 toekennen voor

internationaal archief-onderzoek en publicatie over ‘het belang van het klooster in de Lage Landen, en Weert in het bijzonder’.

Inspiratieprijs 2017

In 2017 gaat de Inspiratieprijs van het Cultuurfonds Limburg naar het werkterrein Natuur, naast cultuur een belangrijke peiler van het fonds. Het publiek heeft inmiddels zijn stem uitgebracht op de meest inspirerende projecten op natuurgebied in de provincie Limburg. Drie inspirerende initiatieven krijgen de prijs uitgereikt op 2 november in het Gouvernement.