Scheidend bestuursvoorzitter Zuyd Hogeschool ontvangt Koninklijke onderscheiding

Karel van Rosmalen, scheidend voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd op 13 juli uitgereikt tijdens zijn afscheidsbijeenkomst bij Zuyd in Heerlen door Mirjam Clermonts-Aretz, burgemeester van de gemeente Meerssen. Het toekennen van de onderscheiding hangt onder meer samen met de vele verdiensten van Van Rosmalen voor zowel Zuyd als de regio Limburg. Met zijn voorzitterschap bij Zuyd van ruim tien jaar is Van Rosmalen een van de langstzittende bestuursvoorzitters in het hoger beroepsonderwijs in Nederland.

Ambitieuze kennisinstelling

Onder leiding van Van Rosmalen heeft Zuyd zich ontwikkeld tot een ambitieuze kennisinstelling die zich richt op drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Kijkend naar de kwaliteit van de opleidingen en naar de diepte en reikwijdte van het onderzoek, behoort Zuyd tot de top van Nederland. Qua omvang is Zuyd de grootste hogeschool in Limburg en een middelgrote speler in Nederland.

Verbinding

Van Rosmalen heeft zich in diverse gremia en gedurende vele jaren hardgemaakt voor het belang van verbinding in de regio en verbinding in het onderwijs. Dit blijkt onder meer uit de talrijke samenwerkingsverbanden en partnerships tussen Zuyd en andere partijen, die hebben geleid tot de totstandkoming van, onder meer, expertisecentra, het Kennis-As-programma en de Brightlands campussen. De verbinding in het onderwijs doet zich bijvoorbeeld nadrukkelijk voor bij CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), het eerste officiële Center of Expertise in Nederland, en bij Eizt, het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie. Binnen beide centra werken mbo-, hbo- en universitaire studenten nauw met elkaar en met bedrijven en instellingen samen aan innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken. Juist deze verbinding en praktische insteek hebben als gevolg dat de alumni goed voorbereid zijn op en een meerwaarde bieden aan de beroepspraktijk.

Luc Verburgh nieuwe bestuursvoorzitter

Van Rosmalen – die aan het werk blijft bij Zuyd tot en met 31 augustus – wordt per 1 september 2017 opgevolgd door dr. Luc Verburgh. Verburgh is momenteel voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zadkine met vestigingen in en om Rotterdam. Per 1 september start Van Rosmalen onder meer voor een half jaar als interim-voorzitter van het College van Bestuur van Arcus College, een mbo-instelling in Heerlen en Sittard.

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

