NEDERLANDS KONINGSHUIS LUISTERT OPENING CHIO AACHEN OP.

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

CHIO Aachen, das Weltfest des Pferdesports, gaat dinsdagavond om 19.30 van start met een spectaculaire openingsceremonie. En dát met een speciaal Nederlands tintje. Zelfs het Nederlands koningshuis verleent medewerking. Naast de erewachten, zijn ook de koninklijke koetsen in de openingsshow te bewonderen. Mogelijk zijn zelfs koning Willem Alexander en koningin Maxima in Aken van de partij.

Het CHIO (afkorting voor het Franse: Concours Hippique International Officiel) dit jaar van 18 tot en met 23 juli is ’s werelds grootste concours hippique. Na de formule 1 race is het CHIO het grootste sportevenement van Duitsland. Ieder jaar komen meer bezoekers –dit jaar worden er minimaal 350.000 verwacht – daaronder de gekroonde en ongekroonde hoofden van de high- society: koninginnen, koningen, politieke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, stars en sterretjes uit media en showbizz.

De CHIO is dan ook het allerbeste en allerlekkerst wat de paardensport te bieden heeft. Vrijwel elke amazone en ruiter droomt ervan om (ooit) deel te nemen aan Wimbledon van de paardensport. Vooral de Grosse Preis voor springruiters op zondagmiddag in het stampvolle mooiste rijstadion ter wereld is het summum. De kür (een populaire dressuuroefening op muziek) bij CHIO Aachen staat voor een bijna volstrekte harmonie tussen amazone, ruin en muziek. Elke stap, elke piaffe, elke passage klopt met elke noot. Het zorgt voor emoties, rillingen, zelfs tranen bij de fans.

Nederland is dit jaar uitgeroepen tot partnerland van het CHIO. Dat dit zelfs bij het Nederlandse koningshuis groot enthousiasme teweeg brengt zegt alles over de internationale status van het mooiste en beste paardenevent ter wereld. De Nederlandse Geschaftsfuhrer van het CHIO, Frank Kempermann, kijkt uit naar de opening: “Met een knipoog en een beetje humor willen we boven alles de grote vriendschap en solidariteit tussen de beide buurlanden benadrukken.

CHIO Aachen is het WK voor paardenliefhebbers én high society

CHIO-Aachen, ook wél het Wimbledon van de paardensport genoemd, is echter bovenal het klassieke hoogtepunt van het paardenjaar. Tijdens het sterkste en best bezette concours ter wereld showt de crème de la crème van de ruitersport sprongen, piaffes en pirouettes die nergens anders te bewonderen zijn. In Aachen winnen is zoiets als wereldkampioen worden. Altijd weer een bijzondere prikkel dus voor de Nederlandse springruiters en menner IJsbrand Chardon, met zijn schitterend vierspan, die al jaren excelleren in de Aachener Soers.

Het prachtig landelijk gebied in de Aachener Soers vormt de bakermat van het CHIO. In 1898 sloten grootgrondbezitters, landbouwers veehandelaren en fabrikanten uit de regio Aachen zich aan bij de Laurensberger Rennverein. Het vertrekpunt was om de paardensport gekke Aachenern de weekenden te verzoeten met paardenraces. Daarmee trad men in de Keizerstad als het ware in de historische voetstappen van Karel de Grote, wiens ridders 1000 jaar eerder al sportieve Ridderraces in de Soers reden.

In 1927 werd door de ‘Aachen-Laurensberger Rennverein’ het eerste internationale toernooi gehouden. Twee jaar later volgde de eerste landenwedstrijd, der ‘Nationenpreis’. Het bleek een schot in de roos. Al in 1938 reisden 120 000 gasten uit heel Europa naar de Soers en streden 600 paarden en ruiters om de prijzen.

De tweede wereldoorlog betekende een breuk in de traditie. Maar het was niet het einde van de CHIO. In 1947 wapperden in de Soers alweer de vlaggen van Engeland, USA, en Nederland. Sport als volksvereniging en start in een nieuw tijdperk. Een tijdperk van spectaculaire sport highlights dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Meer info: https://www.chioaachen.de/de/programm/chio-aachen-2017

Foto’s Chioaachen