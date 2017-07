Venezolaans orkest Simon Bolivar zegt optredens WMC af

Het Jeugd Symfonieorkest Simon Bolivar uit Venezuela, dat op 24 juli zou spelen in de Rodahal in Kekrade, heeft zijn optreden afgezegd. De zakelijk leider van de band laat het WMC-bestuur in een brief weten dat de nationale luchtvaartmaatschappij alle vluchten naar Europa geschrapt heeft. Dit heeft volgens de band te maken met de instabiele financiële en economische situatie in het land. WMC zoekt op dit moment naar passende vervanging voor Simon Bolivar.

Het optreden van Simon Bolivar zou plaatsvinden onder de vlag van het WMC Young Generationproject. Op 24 juli zou de jeugdband uit Caracas in de Rodahal in Kerkrade optreden samen met European Union Youth Wind Orchestra in een concert met de titel Latin meets Europe. Simon Bolivar zou tijdens deze 18e editie tevens deelnemen aan verschillende WMC On Tour Concerten in Valkenburg, Aken en Utrecht. Alle concerten vinden doorgang en WMC legt op dit moment contacten met alternatieve orkesten.

‘Als je zoals WMC opereert in een wereldwijd speelveld kunnen dit soort zaken voorvallen,’ zegt Hans Bosch, zakelijk leider van WMC. ‘We waren ons ervan bewust dat de situatie in Venezuela de afgelopen periode moeilijk was en nog altijd is. Desondanks waren er positieve signalen dat het orkest de reis gewoon zou kunnen maken. Dat blijkt helaas niet het geval.’

WMC maakt op korte termijn bekend hoe de geplande concerten verder worden ingevuld.

Bron en Foto WMC