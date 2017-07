Musical OBS de Speurneus adembenemend mooi in Gaia-zoo Kerkrade

redactie van Parkstadactueel |

Musical OBS de Speurneus adembenemend mooi!!! Afgelopen woensdag in Gaia-zoo in Kerkrade de afscheidsmusical van de groepen 8 van OBS de Speurneus plaats. Als locatie werd dit jaar voor Gaia-zoo gekozen, omdat het thema dit jaar The Lion King was. Voorafgaand aan de musical werd er op de school in alle groepen gewerkt aan het project Afrika. Zo werden er in workshops Afrikaanse hutten gebouwd, werd er op schaal een Afrikaans dorp ontworpen, maakten de kleuters Afrikaanse schilden en werd er zelfs Afrikaans gekookt. Tijdens het zomerfeest werden de verschillende werkstukken gepresenteerd. De afscheidsmusical van de groepen 8 vormde dé schitterende afsluiting van het project. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers die zorgden voor schmink, haren, kleding en decor werd het een schitterende avond waarin het verhaal van Simba die zijn vader Mufasa moet gaan opvolgen werd nagespeeld. Natuurlijk zagen we ook andere spelers schitteren zoals Scar, Timon, Zazou en Pumba. Alle kinderen ( 56 in totaal ) hadden een rol in de musical zoals bijvoorbeeld toneel, zang of dans. Speciale dank aan dansschool Slide, MFC An d’r Put, bloemenstyling ‘t Roosje en Trendzz mode. Deze musical-avond werd voor zowel de kinderen als de ouders een herinnering om nooit meer te vergeten!!