Servicepunt politie in het Burgerhoes

De politie heeft al een paar maanden een servicepunt in het Burgerhoes. U kunt dit beschouwen als een extra loket van het politiebureau, dat in Brunssum zijn hoofdvestiging heeft.

Het servicepunt is geopend van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, via 0900-8844 of www.politie.nl, kunt u hier terecht om aangifte te doen of voor een gesprek met de wijkagent. Van een groot aantal strafbare feiten kunt u echter ook digitaal aangifte doen op www.politie.nl.

Loopt u zonder afspraak binnen, dan bestaat de kans dat geen politiemensen aanwezig zijn. Bedenk dat de receptie van het Burgerhoes geen afspraken voor de politie kan inplannen.

Welke mogelijkheden zijn er in Landgraaf om in contact met de politie te treden?

Spoed en urgent; bel 112

Wilt u de wijkagent spreken of aangifte doen; bel 0900-8844 voor het maken van een afspraak

Wilt u digitaal aangifte doen, kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden.

Wanneer u aangifte wilt doen van ernstige feiten, is het ook mogelijk dat de politie de aangifte bij u thuis opneemt. Bel hiervoor ook met 0900-8844.