“The Lost City of Z heeft een onmiskenbare grandeur.”

Verenigde Staten, 2016 / 140 minuten

Regie: James Gray

Met: Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson, Tom Holland

★★★★★ – The Telegraph – ”Transporting and profound, The Lost City of Z is an instant classic’‘

★★★★ – VPRO Cinema – ”Prachtig gefotografeerd en aangenaam ingehouden verteld verhaal over obsessie en de zucht naar kennis”

Donderdag 20 juli / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 21 juli / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 22 juli / 20.00 uur TICKETS

Verfilming van de gelijknamige avonturenroman over een ontdekkingsreiziger aan het begin van de twintigste eeuw. In 1906 moet Percy Fawcett voor de Royal Geographical Society voor het eerst naar Zuid-Amerika, om de grens tussen Bolivia en Brazilië in kaart te brengen. Zijn zwangere vrouw vindt deze twee jaar durende reis te gevaarlijk, maar hij besluit toch te gaan. Door zijn ontdekkingsreizen moet zij zich tegen haar zin alleen wijden aan het moederschap en het huishouden.

Net als in Apocalypse Now, moet de hoofdpersoon een woeste rivier op, om te zoeken naar een afgelegen plek in het oerwoud. Een plek die net zo goed de hel als de hemel kan zijn. Adembenemende natuuropnames, gecombineerd met muziek van Bach, Beethoven, Strauss en Stravinsky, leveren spannende en onheilspellende scènes op.

Door archeologische vondsten tijdens zijn eerste verblijf daar raakt Fawcett ervan overtuigd dat er in het Amazoneregenwoud een hele oude, gesofisticeerde beschaving te vinden is. Als hij daarover bericht in zijn vaderland, lacht de wetenschappelijke elite hem uit. Hij laat zich niet ontmoedigen en maakt met een compagnon een tweede reis naar Zuid-Amerika.

Hij wil de mysterieuze stad gaan zoeken, die hij ‘Z’ noemt. Het wordt geen succes en Fawcett reist terug naar Europa om te strijden in de Eerste Wereldoorlog. In de oorlog komt hij terecht in een gasaanval, waardoor hij niet meer kan reizen. Twintig jaar later gaat hij er nog een keer heen, dit keer met zijn zoon Jack. Tijdens de expeditie verdwijnen de twee.

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl

https://youtu.be/aaz3r8nmaoM