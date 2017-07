Vervangen AED-kasten voltooid

Redactie Parkstadactueel |

De 21 buitenkasten van alle AED’s in de openbare ruimte in de gemeente Kerkrade zijn vervangen. De vervanging van de buitenkasten, die mede mogelijk gemaakt is door de Stichting Kerkrade Gezond, heeft als gevolg dat de AED-kasten vanaf nu niet meer geopend kunnen worden met een pasje, maar via een cijferslot. De driecijferige code van het cijferslot is voor alle AED-kasten in de openbare ruimte in Kerkrade hetzelfde. Burgerhulpverleners hebben de code ontvangen in een brief. Daarnaast is de code bekend bij www.HartslagNu.nl