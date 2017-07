Ton Reijnaerts |

Woensdag19 en 26 juli organiseert IVN Kerkrade weer de traditionele WMC-wandelingen. WMC-bezoekers en gasten worden daarbij onder leiding van IVN-gidsen door de mooiste delen van Kerkrade geleid. Woensdag 19 resp. 26 juli leidt het pad door de Anstelvallei.

Via het fraaie kasteel Erenstein en langs de vijvers gaat het naar een fraaie hellingbos met oude beukenbomen. Onderweg maken deelnemers kennis met de planten en dieren in het bos en bij de vijvers. Een uitgelezen mogelijkheid om (inter-) nationale gasten kennis te laten maken met het natuurschoon in Kerkrade. Start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Kasteel Erenstein aan de Brughofweg in Kerkrade. Aanmelden is niet nodig. De wandeling duurt tot circa 16.00 uur.

Foto IVN