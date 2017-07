Documentaire Het Bergdorpje naar film festival in India

redactie van Parkstadactueel |



Zuidlimburgse filmproductie over Vijlen te zien tijdens de derde editie van het IFFS in Shimla

De documentaire “Het Bergdorpje – Vijlen, traditie in transitie” wordt vertoond tijdens de derde editie van het Internationale Indiase film festival, IFFS, dat 9 & 10 september 2017 wordt gehouden. Zo heeft de organisatie van het IFFS dit weekend bekend gemaakt. Het festival heeft plaats in Shimla, de hoofdstad van de Noord-Indiase Staat Himachal Pradesh. De stad ligt op 2000 meter hoogte, op de zuidelijke uitlopers van de Himalaya, de Siwaliks. De film over het Zuid Limburgse Vijlen is dit jaar op 10 februari in première gegaan tijdens de zevende editie van het Dutch Mountain Film Festival in Kerkrade. Het Indiase IFFS is het tweede festival dat zich meldt voor de documentaire. Eerder maakte het Bulgaarse Bansko Bergfilm Festival bekend dat de film voor november is geprogrammeerd.

“Het Bergdorpje – Vijlen, traditie in transitie” gaat over het kerkdorp Vijlen. Roel Willems maakte in 2016, het jaar dat Vijlen 1000 jaar bestond, een tijdsbeeld van een a-typisch Limburgs dorp. Willems volgde hiervoor een jaar lang verschillende dorpsbewoners. Terwijl het platteland in Limburg, en het Heuvelland in het bijzonder, te kampen heeft met de gevolgen van de bevolkingskrimp, slaagt Vijlen er in om het hoofd boven water te houden.

Sterker nog, er is sprake van economische expansie. Zo is het aantal horecabedrijven de laatste jaren toegenomen en worden er goede zaken gedaan. Volgens de ondernemers is dat de enige manier om het dorp en al haar functies te laten overleven, maar autochtone bewoners vinden dat de kwaliteit van leven en Limburgse tradities worden bedreigd.



De film “Het Bergdorpje – Vijlen, traditie in transitie” is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van de gemeente Vaals, Gulpener Brouwerij, de Stichting 1000 Jaar Vijlen, Landal Greenparks, Have a Byte Web development, Design & Marketingconcepten en Van Dongen Berging B.V. Bovendien is de film mede mogelijk gemaakt dankzij diverse donaties van particulieren en bedrijven.

www.hetbergdorpje.nl