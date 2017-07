Helios atleten sluiten seizoen winnend af 

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

De gewichtheffers Erwin Rasing en Tristan Delang van KSV Helios Simpelveld hebben in het Duitse Herten een sterke prestatie geleverd tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. In Nordrhein-Westfalen vormden de Simpelveldenaar Rasing en Heerlenaar Delang het sterkste combiteam en wonnen op overtuigende wijze in hun klasse. Erwin Rasing al het hele seizoen in bloedvorm trok 85 kilo. Een persoonlijk persoonlijk record van 89 kg zat er aansluitend net niet in. Bij het stoten evenaarde Rasing zijn persoonlijk record met 120 kilo. Tristan Delang die pas een jaar actief is als wedstrijd gewichtheffer wist op beide onderdelen zijn persoonlijke records te verbeteren. Bij het trekken kwam de Heerlense atleet tot 93 kilo bij het stoten realiseerde hij 123 kilo.

Helios atleten sterk tot het einde

Na afloop van dit seizoen kan geconcludeerd worden de gewichtheffers van Helios niet alleen hebben weten te pieken in de belangrijkste fase van de competitie (dit voorjaar) maar dat zij hun vorm tot aan het einde van

het seizoen hebben weten vast te houden. Dat betekent dat het niveau van alle gewichtheffers omhoog gegaan is. Dat betekent weer een goede basis voor het komende seizoen. Dit fundament is essentieel, want na de vakantie ligt er zowel voor de trainers als de gewichtheffers een enorme uitdaging te wachten met deelname aan de competitie in de Regionalliga. De sterkste teams uit NRW (Dortmund, Keulen, Duisburg en Kassel) zullen dan de tegenstanders zijn.

Foto Helios