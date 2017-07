Nederlandse delegatie zorgt voor spectaculaire opwarmer CHIO 

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Als opwarmer voor het grootse openingsfeest van de CHIO Aachen vanavond was er gisteravond op de Akense markt de traditionele ontvangst van het partnerland, dit jaar Nederland. Het werd een heuse happening. De 60-koppig Nederlandse politieorkest liet het talrijke publiek swingen en de parade met o.a. schitterende Friezenpaarden en de eregarde van het Nederlandse koningshuis en de Akense stadsruiters zorgden voor laaiend enthousiasme. Ook bij de VIP op het bordes van het stadshuis. Daaronder naast Akens Oberbürgermeister Marcel Philipp, de nieuwe eveneens uit Aken stammende nieuwe ministerpresident van Nord Rhein Westfalen Armin Laschet en zijn ambtscollega Theo Bovens.

Ook gouverneur Theo Bovens heeft Akense roots

De gouverneur van Limburg stak zijn enthousiasme voor de CHIO, maar ook voor Aken en Euregionale samenwerking niet onder stoelen of banken. Bovens, wiens oma een Akense was, benadrukte in Akens plat (“dat heeft veel overeenkomsten met ons dialect”) dat samenwerking in de Euregio op alle fronten het hoogste goed gaat worden. “Die samenwerking is voor onze regio belangrijker dan samenwerking tussen Maastricht en Amsterdam of tussen Aken en Frankfurt.” Onze kansen en mogelijkheden schuilen in Euregionale samenwerking”, aldus Bovens