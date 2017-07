Ook in 2018 weer een Lente Festijn in Heksenberg/Pronsebroek

Callie Steijaert |

Zaterdag 26 mei 3e uitvoering in Gemeenschapshuis Heksenberg

Tijdens de verleden week door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek gehouden regulaire bestuur bijeenkomst is unaniem besloten om komend jaar 2018 weer een Lente Festijn te houden. Het zal dan in successie het 3e evenement gaan worden in het kader van de sociale cohesie voor de inwoners van Heksenberg/Pronsebroek. Hiertoe is inmiddels, t.b.v. genoemd festijn. het gehele Gemeenschapshuis Heksenberg vastgelegd op genoemde dag van ’s morgens 08.00 tot ’s nachts 00.00 uur en is er in dat kader dan ook geen ruimte voor andere besognes van welke aard dan ook.

Verenigingen, instanties en inwoners worden vriendelijk verzocht om met de genoemde datum, zaterdag 26 mei 2018 dus, alvast rekening te houden en in hun respectievelijke agenda/kalender op te nemen. Hoe dit 3e Lente Festijn inzake programmering etc. er zal gaan uitzien zal door het bestuur van de Stichting Wijkraad nog nader worden besloten. Vooralsnog staat alleen de datum en locatie vast. Overigens is onlangs de heer Frans Westen toegetreden tot het bestuur van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek.

Archieffoto Lente Festijn in Heksenberg/Pronsebroek : ®Parkstadactueel/Tom de Cock