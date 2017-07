WMC de Finale dirigentenwedstrijd

redactie van Parkstadactueel |

Datum: woensdag 19 juli

Tijd: 20.00u.

Locatie: Rodahal

Prijs: €20,00

Europa, Japan, China, Colombia, Costa Rica en de VS: in 2016 en 2017 organiseerden WMC Kerkrade en de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BVOI) acht dirigentencursussen verspreid over de hele wereld. Een totaal vernieuwd format dus. De vier- of vijfdaagse cursussen werden verzorgd door toonaangevende musici die een sterke band hebben met de regionale cultuur en blaasmuzieksector.

De beloning: deelname aan de dirigentenwedstrijd tijdens de 18e editie van WMC. Van iedere cursus zijn maximaal twee kandidaten geselecteerd voor een plek in de finale van deze felbegeerde wedstrijd.

Bij dit nieuwe format past ook een nieuw orkest. Daarom is gekozen voor het European Union Youth Wind Orchestra. Een orkest van jonge ambitieuze talenten dat onder leiding staat van topdirigent Jan Cober.

Kortom: een avond waarbij internationaal talent centraal staat.

Foto WMC