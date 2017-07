WMC – Andre Rieu reikt Young Talent Award uit tijdens concert

Tijdens het Latin Meets Europe-concert op 24 juli in de Rodahal zal violist en dirigent André Rieu persoonlijk de WMC André Rieu Young Talent Award uitreiken. De award gaat naar een jonge, getalenteerde muzikant die zich tijdens het afgelopen jaren bewezen heeft. Rieu is in 2013 benoemd tot beschermheer van het Wereld Muziek Concours en draagt het festival als sinds jaar en dag een warm hart toe.

Foto WMC