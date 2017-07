Audi- bende maakt opnieuw fors buit in regio Aken

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

Binnen twee dagen zijn er in de regio Aken opnieuw twee geldautomaten van Sparkasse banken in de lucht gegaan. In Aachen Brand leverde het de daders niks op, omdat de geldautomaat te verwrongen was om er snel geld uit te halen. Maar afgelopen nacht lukte de plofkraak, wél in het Akense stadsdeel Wahlheim. De gemaskeerde daders gingen met forse buit aan de haal in een supersnelle zwarte Audi A5-Coupé, met opvallende zilveren buitenspiegels en velgen. Een klopjacht, noch het inschakelen van de Belgische politie, Wahlheim ligt dicht bij de Belgische grens, leverde niks op.

De Duitse politie en de Sparkasse banken in de regio Aken krijgen er stilaan grijze haren van. Al ruim een jaar lang zijn bank plofkraken -waarbij gas in de geldautomaat wordt gepompt en tot ontploffing wordt gebracht – aan de orde van de dag. De buit van de daders bedraagt per plofkraak gemiddeld 40.000-60.000 euro. De na tientallen nachtelijke acties behoorlijke grote schade wordt verveelvoudigd door de beduidend grotere materiele schade in aan bankgebouwen en naburige panden.

Het spoor leidde al geruime tijd geleden naar Nederland. Met de arrestatie van twee Marokkaanse Nederlanders leek de rust enkele maanden geleden terug te keren. Maar de aanwijzing dat de uit de Randstad afkomstige Marokkaanse bende uit vijftig tot zestig personen bestaat die in wisselende samenstelling opereert werd bewaarheid. Het procedé is daarbij steevast gelijk. Daders, die arriveren in twee getunede supersnelle Audi’s, dringen door in de voorruimte van het bankgebouw en blazen met gas de geldautomaat op. Met Nederland en België om de hoek zijn de vluchtwegen daarna legio. De kentekens die soms door camera’s worden geregistreerd zijn steevast gestolen. Bij de plofkraak in Wahlheim bleek de Audi voorzien van in Utrecht gestolen kentekenpl

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno