Via Claudia is de kledingsponsor van de rondemiss is bekend!

Ook de kledingsponsor van de rondemiss is bekend! Haar outfit wordt geheel verzorgd door Via Claudia uit Maastricht! Zij is aan de rechterkant te zien op de foto. Links ziet u rondemiss

Genaamd Maartje Buck, 28 lentes jong en woonachtig in Kerkrade.

In 2010 heb ik mijn hbo-studie afgerond en ben ik als lerares Duits gestart bij het Sint-Janscollege in Hoensbroek, waar ik nog steeds werkzaam ben. Met veel voldoening sta ik voor de klas. Ik breng de leerlingen niet alleen kennis over van het vak, maar geef hen ook waarden en normen mee in hun ontwikkeling. Omdat ik mij breed wil oriënteren en me wil blijven ontwikkelen ben ik momenteel bezig met het afronden van mijn masterstudie van de eerstegraads bevoegdheid Duits.

In mijn vrije tijd hockey ik in Dames 1 van Valkenburg (Sjinborn). Een dorp dat bekend staat om gezelligheid en sfeer en de Amstel Gold Race bijvoorbeeld al jaren een bekend begrip is!

In de zomer pak ik graag de mountainbike en of racefiets om het Limburgse Heuvelland te verkennen.

Mijn liefde voor de wielersport is enkele jaren geleden ontstaan nadat ik als vrijwilliger voor de Drielandenomloop in Bocholtz werkzaamheden ben gaan verrichten.

Zondag 1 mei jl. stond de 20e editie ook weer op de kaart! Ik draag de verantwoordelijkheid van de hospitality en zorg er voor dat de sponsoren deze dag de tour van dichtbij beleven onder het genot van een hapje en een drankje!