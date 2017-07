Op zondag 23 juli 2017 vind de 37ste Tractor Pulling Gulpen plaats! Een gezellige dag voor vrienden en familie. Maar vooral een uitje voor vele liefhebbers van tractoren!

De eerste zomerdag heeft zich aangediend en dus wordt het tijd voor de jaarlijkse Trekker Trek Gulpen! Ook dit jaar organiseren we de inmiddels welbekende standaardwedstrijd. In de ochtend zullen op 2 wedstrijdbanen lokale deelnemers hun machines met elkaar meten aan de sleepwagen. Vanaf het middaguur zullen de Dutch Carpulling Organisation (DCPO) en International Tractor Pulling Vereniging (ITPV) 1 wedstrijdbaan overnemen en hun machines aan de sleepwagen hangen. Het belooft een spektakel te worden voor jong & oud!

Voorafgaand aan de wedstrijddag is er op vrijdag (21 juli) een feestavond in de feesttent! Onder de naam Pulling Beatz verwelkomen we artiesten als La Fuente, Dansado & de feestneger en DJ Coen.

Dus voor een weekend vol tractoren, goede muziek, een lekker glas bier en gezelligheid ben je op het 4e weekend in juli in Gulpen aan het goede adres!

