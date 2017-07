Korps Edelweiss op jacht naar WMC-goud in Kerkrade .

redactie van Parkstadactueel/ Callie Steijaert |

Gehouden oefenkamp en repetities basis voor behalen goed resultaat

Wanneer komende zondag 23 juli, in het kader van WMC 2017 en te houden in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, de volgende editie van de Mars- en Showwedstrijden plaats vinden dan zal in deze directe regio vol verwachting uitgekeken worden naar het optreden van Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss Heerlen (Heksenberg). Met maar liefst 56 jonge en oudere muzikanten gaan zij op jacht naar het felbegeerde WMC-goud. Korps Edelweiss telt eigenlijk, buiten de actieve muzikanten, totaal 70 leden. Een omvangrijk muziekkorps dus welke in 1960 als jeugddrumband werd opgericht door wijlen Wiel Heijltjes afkomstig uit Klankstad Kerkrade en bakermat van het WMC.

Zij doen dit o.l.v. hun al vanaf 1990 zijnde instructeur/dirigent Marcel Falize. Marcel is in de muziekwereld zeker geen onbekende. Integendeel zelfs, want hij is al vele jaren een vaste slagwerker in het Johan Straussorkest van een van ’s werelds beste stehgeigers t.w. André Rieu. Ook is hij schrijver van diverse muziekwerken. Het van de hand van Marcel Falize zijnde geweldige muziekwerk welk Edelweiss ook komende zondag op het WMC zal gaan uitvoeren heet: het 4 minuten durende muziekwerk Reflections. Overigens zal het korps uitkomen in de World Divisie sector mars. Naast Marcel Falize staat als tamboer-maitre Giel Aarts voor het korps, een functie die hij ook al vele jaren met verve verricht.

Overigens staat het korps in verenigingsverband van maart jl. onder “supervisie” van voorzitter The Tatarek die ook al vele jaren deel uitmaakt van Edelweiss en ook en tijdlang secretaris is geweest. Edelweiss voorzitter worden was voor hem al heel lang een diep gekoesterde wens. Met betrekking tot het komende WMC-optreden verwacht de voorzitter, maar daar heeft hij zeker geen twijfel over en ziet zijn uitspraak eigenlijk als stimulans, een maximale prestatie met als beloning de eerder aangehaalde gouden medaille. Op het vorige WMC op 14 juli 2013 haalde het korps met 88.47 punten ook goud. Waarom nu dus niet weer is een logische redenering.

Volgens Theo zal het aan de voorbereidingen, op weg naar goud, zeker niet liggen.

Deze is als optimaal te omschrijven middels o.m. het gehouden meerdaagse oefenkamp in Epen waar teambuilding hoog in het vaandel stond en nadien de gehouden repetities, met dank aan RKSV Groene Ster en omwonenden voor de e.v.t. “muzikale” overlast op sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg. Hier zal komende donderdag 20 juli om 19.00 uur dan ook de generale (en laatste) repetitie plaats vinden, waar iedereen welkom voor is om bij te wonen ter ondersteuning naar het muzikale hoogtepunt zondag 23 juli a.s. Op deze dag werkt het korps etc. in alle (natuur)-rust toe aan het optreden in Kerkrade middels een smakelijk ontbijt in een horecazaak aan de rand Brunssummerheide/Zeekoelen.

Het korps heeft, zo laat Theo Tatarek weten, alles tot in de puntjes verzorgd van rode T Shirts ( met dank aan diverse sponsoren) tot nieuwe handschoenen toe. Kortom, daar zal het niet aan liggen. De honoreringsbal ligt nu bij de internationale jury die dit jaar (voor het eerst) “realistisch” de korpsen beoordeelt, “streng maar rechtvaardig”. Voor Edelweiss en de vele supporters die met het korps meereizen naar Kerkrade te hopen dat de jury de inzet en uitvoering van een van de beste Limburgse muziekkorpsen gunstig zullen beoordelen zodat blinkend goud mee naar Heksenberg genomen kan worden in welke wijk eens het zogenaamde “zwarte goud”, via de voormalige mijnzetel O.N.lV, furore maakte.

Fpoto Korps Edelweiss