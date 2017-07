Vandaag ontving GaiaZOO de vijfmiljoenste bezoeker sinds haar opening.

redactie van Parkstadactueel |

Aangename verrassing

Sinds haar opening op 1 juni 2005 hanteert GaiaZOO een eeuwigdurende bezoekerstelling en op deze zonovergoten woensdag 19 juli 2017 wachtte voor de familie van Rongen een aangename verrassing aan de kassa van de Zuid-Limburgse dierentuin. “We zijn een week op vakantie in Valkenburg en waren benieuwd naar de dierentuin die al zoveel awards heeft gewonnen”, aldus vader Niels. Moeder Bo vult glimlachend aan: “hoewel het nijlpaard het lievelingsdier van onze zoon is, heeft het voeren van de giraffen zoveel indruk op hem gemaakt, dat ik denk dat dit snel verandert”.

Een dierentuin in Kerkrade

In december 2003 startten de bouwwerkzaamheden voor de aanleg van Gaiapark Kerkrade Zoo, later kortweg hernoemd tot GaiaZOO. De dierentuin die bekend staat om haar ruime en natuurlijke verblijven, werd op 1 juni 2005 officieel geopend door HKH Prinses Margriet. Het was één van de eerste initiatieven van de gemeente Kerkrade om de stad als toeristische bestemming op de kaart te zetten als antwoord op de gevolgen van de sluiting van de mijnen. “Toerisme is tegenwoordig een belangrijke pijler van de gemeente Kerkrade. We zijn dan ook trots dat Kerkrade voor toeristen zoveel te bieden heeft. Kerkrade is in hoog tempo gegroeid naar een stad met een grote variatie aan evenementen, attracties en bezienswaardigheden. Een stad ook waar prachtige én bijzonder verrassende natuur binnen handbereik ligt”, aldus burgemeester Som.

“Na vijf miljoen bezoekers mogen we wel spreken van een succes. Niet alleen de bezoekersaantallen blijven groeien, ook het park is in de afgelopen jaren flink uitgebreid. Jaarlijks zijn we blijven investeren en vernieuwen in GaiaZOO. Natuurlijk groeide de diercollectie elk jaar tot aan de huidige 130 diersoorten bestaande uit zo’n 1.500 individuele dieren. Veel belangrijker echter vinden we de wijze waarop we de dieren hier houden. Het uitgangspunt is altijd het zoveel mogelijk benaderen van de natuurlijke leefomstandigheden. Maar ook de wijze van aanleg, de uitgebreide horeca, het botanische karakter en de servicegerichtheid van onze medewerkers zijn belangrijke aandachtspunten. We willen méér dan alleen een dierentuin zijn, hoewel de dieren centraal staan. Je zou kunnen zeggen dat we ook leuk voor mensen willen zijn”, zo vat directeur Rob Huppertz de bedrijfsfilosofie van GaiaZOO samen.

Limburgse apen

In dezelfde week dat de Limburgse apen (berberapen) hun buitenverblijf voor het eerst verkenden, werd de vijfmiljoenste bezoeker in GaiaZOO ontvangen. De bedreigde berberaap leefde een miljoen jaar geleden in het wild in Limburg, en GaiaZOO coördineert het fokprogramma van deze soort voor alle Europese dierentuinen. In alle opzichten mogen deze charismatische apen, die een enorm uitgestrekt verblijf in het hart van het park als leefgebied hebben, daarom worden omschreven als ‘een echte Gaia-soort’.

Bron en tekst GaiaZOO