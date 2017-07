Carlos Ramón Sanchez wint Dirigintenwedstrijd

redactie van Parkstadactueel |

De Spanjaard Carlos Ramón Pérez wint de Golden Baton! Hij rolt als winnaar uit de bus bij de Internationale Dirigentenwedstrijd. “Een ware persoonlijkheid op het podium”, zo werd hij door een aantal bezoekers in de pauze beschreven. “De muzikaliteit straalt er vanaf”.

De Spanjaard werd op een haar gevolgd in de beoordeling door de nummers twee (Yumin Lin uit Taiwan) en drie (Kanada Yokoyama uit Japan). Samen met het European Union Youth Wind Orchestra trakteerden ze de bezoekers op muzikale klanken van formaat. Het deel na de pauze was aan het Kasetsart University Wind Orchestra uit Thailand.

In 2016 en 2017 werden er in acht landen dirigentencursussen georganiseerd. De finalisten leerden en musiceerden afgelopen week samen in Rolduc. Met de finale kwam één van de meest bijzondere projecten van WMC 2017 tot een geslaagd einde.

Foto: Jan Mrösz