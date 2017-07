JORN VANCAMP OP HUURBASIS NAAR RODA JC KERKRADE

Roda JC Kerkrade heeft met RSC Anderlecht overeenstemming bereikt over de verhuur van Jorn Vancamp. De 18-jarige Belg tekent in het Parkstad Limburg Stadion een overeenkomst

welke hem voor één seizoen aan Roda JC verbindt.

Vancamp, geboren in het Belgische Hoboken, kwam via de jeugd van KV Mechelen in 2014 bij RSC Anderlecht terecht. Zijn prestaties bij ‘Paarswit’ bleven bij de nationale ploegen niet onopgemerkt. De centrumspits speelde vanaf Belgie O15 voor het Nationale elftal en maakt nog steeds deel uit van de Belgische selectie O19.

Op 8 december 2016 maakte Vancamp zijn debuut in de Europa League; hij mocht in de basis starten tegen Saint- Étienne.

Technisch Directeur Harm van Veldhoven: “Vancamp is een groot Belgisch talent. Jorn is enorm gevaarlijk in het zestienmetergebied en beschikt over een enorme portie werklust waardoor hij het iedere verdediging zeer lastig kan maken. We zijn RSC Anderlecht dankbaar voor het feit dat ze deze overeenkomst mogelijk hebben gemaakt.”

Vancamp sluit per direct aan bij de hoofdmacht van Roda JC Kerkrade.

En Roda JC Kerkrade heeft de Duitse middenvelder Tsiy William Ndenge enkele dagen op proef.

De 20-jarige linkspoot (1,88 meter groot) staat momenteel nog onder contract bij Borussia Mönchengladbach. Ndenge traint deze week mee met de selectie op het trainingskamp in Zeist.

Foto’s Roda JC en Parkstadactueel/Lucho Carreno