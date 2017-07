Passión Ibérica bij WMC

redactie van Parkstadactueel |

Datum: donderdag 20 juli

Tijd: 20.00u.

Locatie: Rodahal

Prijs: €20,00

Muzikale passie van het Iberisch schiereiland. De Banda Sinfonica Portuguesa, onder leiding van dirigent Francisco Ferreira, verraste tijdens de Dutch Open in 2011 iedereen met een fenomenaal optreden. Het leverde het orkest een recordscore van 98 punten op. Deze keer staat er een soloconcert baritonsaxofoon op het menu. Maar er is ook aandacht voor de muziek die de Portugese identiteit het best weergeeft: de fado.

In het tweede deel van het programma speelt de Banda Municipal, het professionele harmonieorkest van Barcelona, onder leiding van dirigent Salvador Bretons. Ook zij geven een inkijkje in hun lokale cultuur. De Sardana is de volksmuziek en volksdans van de regio Catalonië, waarvan Barcelona de hoofdstad is.

Foto Banda Municipal