RONDLEIDING DOOR ABDIJ ROLDUC MET BEZOEK AAN WIJNGAARD

Abdij Rolduc in Kerkrade organiseert al sinds jaar en dag op zondagochtend historische rondleidingen. Sinds dit jaar is aan de rondleiding ook een rondleiding een bezoek aan de micro-brouwerij van Rolduc verbonden. Vanaf zondag 30 juli komt daar nog een noviteit bij. Elke vierde zondag van de maand wordt een (verkorte) historische rondleiding in de abdijkerk met crypte en de rococobibliotheek gekoppeld aan een bezoek aan de Rolduc wijngaard. Na de een uur durende rondleiding, begeleid de Rolduc gids je naar de wijngaard, waar een ervaren winzer je de in en outs vertelt van de Rolduc wijngaard en wijnen. Aanvang is 10:00 uur. Prijs: € 8,50 per persoon, incl. een kleine proeverij. Aanmelden kan tot zaterdag 29 juli om 17.00 uur, via receptie@rolduc.com of T: 045-5466888

Foto Abdij Rolduc