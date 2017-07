Theatertruck reist met familievoorstelling langs de zomerfestivals in heel Limburg

redactie van Parkstadactueel |

Jonge Limburgse theatermakers vieren 150 jaar Limburg

Limburg bestaat 150 jaar en het is de hartenwens van de provincie om dit op een uniek manier te vieren, met jong en oud. Met de rondreizende interactieve familievoorstelling In het Zuiden ligt alles anders trekken talentvolle jonge theatermakers van Het Laagland en VIA ZUID met een theatertruck naar zes Limburgse zomerfestivals, van noord tot zuid.

In het Zuiden ligt alles anders is informatief maar vooral leuk theater, verrassend en verrijkend. De voorstelling is gratis toegankelijk voor tienplussers, hun ouders, toeristen en passanten. Voor iedereen dus. En, geloof ons, dit wordt geen saaie geschiedenisles, maar het gaat om jou en het NU: welk puzzelstukje van Limburg past bij jou en welke Limburger schuilt er na 150 jaar in jou persoonlijk?

De theatermakers – allen met Limburgse roots – betrekken iedereen vanaf de tienerleeftijd bij de interactieve performance. Verhalen rond het ontstaan van Limburg gaan plots bruisen in de intieme mobiele theatertruck. Op straat, buiten de theatertruck, krijgt iedereen de kans zijn of haar eigen Limburgerschap onder de loep te nemen: bestaat de Limburger eigenlijk wel? Schuilt er iets Limburgs in het diepst van je ziel? En hoe dan?

Verleden, heden en toekomst passeren de revue in dit tweeluik. Theatermakers Nina Willems (Heerlen, 1986) en Mayke Roels (Roermond, 1990) hebben de boeiende ontstaansgeschiedenis van de provincie Limburg in een unieke voorstelling gegoten. En zij betrekken een compleet team van generatiegenoten om dit project tot leven te wekken, een samenwerking van theatergezelschap Het Laagland, gevestigd in Sittard-Geleen, en Limburgs talentmakelaar VIA ZUID in opdracht van de Provincie Limburg en ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het gebied dat in de Grondwet van 1815 voor het eerst als provincie Limburg werd aangeduid, was daarvoor verdeeld in een groot aantal kleine gebiedjes. Wat wij nu Limburg noemen, was ooit een grote hoeveelheid kleine, bij elkaar geveegde puzzelstukjes. Limburg kenmerkt zich dus misschien eerder door zijn diversiteit dan door zijn eenheid. Het is die omgrensde diversiteit die Mayke en Nina in deze locatievoorstelling willen benadrukken maar vooral vieren. Ze brengen een ode aan de diversiteit en buigzaamheid, omdat volgens hen daar nou net de kracht van Limburg schuilt.

Made in Limburg

‘In Limburg ligt alles anders’ is gemaakt en geschreven door een nieuwe lichting theatermakers gevestigd in Limburg: Nina Willems, Mayke Roels, Merlijn Huntjens, Jip Vuik en toneelschrijfster Annet Bremen. Ook de technische en productionele uitvoering ligt in handen van enkele jonge Limburgse professionals. Het is een samenwerking van Het Laagland en VIA ZUID, gemaakt in opdracht van de Provincie

Limburg ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Limburg. Het Laagland is dé jeugdtheatervoorziening van Limburg, die kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassen ontroert. VIA ZUID is talentmakelaar en netwerkorganisatie vanuit Limburg voor talentontwikkeling in de podiumkunsten.

Cast en crew

Concept, spel en regie: Nina Willems & Mayke Roels | eindregie: Inèz Derksen | regieadvies: Jip Vuik tekst: Annet Bremen | enquête: Merlijn Huntjens | decor en techniek: Thierry Wilders | productie: Wouter Ramakers.

Productie: Het Laagland in coproductie met VIA ZUID.

Mogelijk gemaakt door: Provincie Limburg en Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Waar

Laat je meevoeren, kom naar een van de Limburgse zomerfestival en doe mee, reanimeer de Limburger in jezelf, in en rond de theatertruck van Het Laagland en VIA ZUID.

De rondreizende en gratis toegankelijke voorstelling is te zien op

• Cultura Nova | Heerlen | première, zon 20 aug 13.30, 15.30 en 16.30 uur

• Limburg Festival | Roermond |za 26 aug 13.30, 15.00 en 16.30 uur

• Schijt aan de grens | Venray |zo 27 aug 13.00, 14.30 en 16.00 uur

• Op de bank | Sittard |za 9 sep 13.00, 14.30 en 16.00 uur

• Parcours | Maastricht | zo 10 sep 13:00 – 15:00 – 17:00 uur

• Cultureel Lint in Weert | zo 17 sep, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Meer info www.viazuid.com en www.hetlaagland.nl

Ontmoet de Gouverneur

Theo Bovens, Gouverneur van Provincie Limburg komt graag in gesprek met jongeren, vooral tussen 12 en 18 jaar. Daarom bezoekt hij waar mogelijk de voorstelling om na afloop van jongeren te horen wat hun tips en toekomstwensen voor Limburg zijn.