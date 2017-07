Zondag 23 juli 4e editie  Zomerpop 2017 in het cultuurhuis Heerlen

Zomerpop

Datum: zondag 23 juli

Aanvang: 15:00 uur

Entree: Gratis

Het culturele seizoen sluiten we voor het 4de jaar op een rij af met het festival Zomerpop. Ons jaarlijkse popfestival voor jonge muzikanten en bands, is inmiddels een traditie geworden. Uiteraard is het festival ook dit jaar weer gratis te bezoeken!