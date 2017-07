redactie van Parkstadactueel |

Op vrijdag 28 juli 2017 is het weer zover, dan klinkt om 17.00 uur het startschot van de Rabo Dikke Banden Race tijdens de RaboRonde Heerlen.

De Dikke Banden Race is een fietswedstrijd speciaal voor jongens en meisjes van

7 tot en met 12 jaar (zonder wielerlicentie) op het officiële parcours van de RaboRonde Heerlen. Dat mag je niet missen.

Inschrijven kan via de site www.raborondeheerlen.nl.

Leeftijd

Op basis van je leeftijd race je een aantal rondjes over het parcours. De jongens en meisjes van 7 en 8 jaar rijden 2 rondjes op het speciale parcours, de groep van 9 en 10 jaar maakt 3 rondjes en de fanatiekelingen van 11 en 12 jaar rijden 4 rondjes.

Je rijdt op je eigen fiets zoals: citybike, ATB, mountainbike of een standaard fiets.

Als het maar géén racefiets is. Hij moet dus ‘Dikke Banden’ hebben.

De ouders kunnen de wedstrijd bekijken vanuit de Gastenruimte aan de finish.

De nummers 1, 2 en 3 van iedere categorie worden gehuldigd op het podium waar

later die dag ook de profrenners van de RaboRonde Heerlen worden gehuldigd.

Veiligheid

De race voldoet aan alle eisen van de Koninklijke Nederlandsche Wieler Unie (KNWU) dus alles is perfect geregeld. Zo wordt het parcours afgezet en is het dragen van een helm verplicht. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan staat een EHBO-ploeg paraat. Voor je eigen veiligheid is het belangrijk dat je zorgt dat je fiets optimaal in orde is voor de wedstrijd. Voor alle deelnemers is er een collectieve verzekering afgesloten bij de KNWU. Verder neemt de organisatie alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om jouw veiligheid en die van de andere deelnemers te garanderen.

Feest

De RaboRonde is een van de grootste na-Tour criteriums in Nederland. Jaarlijks bezoeken ruim 40.000 mensen dit evenement. De combinatie tussen topsport en feest op de horecapleinen is al meer dan 25 jaar een succesformule.

De toegang van de RaboRonde Heerlen is gratis.

Kijk voor meer informatie en het actuele rennersveld op: www.raborondeheerlen.nl of volg ons via Facebook of Twitter @RaboRondeHRLN

Programma

15.00 uur Start Rabo WielerPlaza

17.00 uur Start RDBR 07 en 08 jaar

17.15 uur Start RDBR 09 en 10 jaar

17.30 uur Start RDBR 11 en 12 jaar

18.00 uur Reclamekaravaan

19.00 uur Start tijdrit heren

19.30 uur Start dames

20.30 uur Finish en reclamekaravaan

20.45 uur Start heren

22.00 uur Finish heren

Start festiviteiten op horecapleinen