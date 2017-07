In het Burgerhoes werken de gemeente en de partners sinds een klein jaar samen om de inwoners van Landgraaf van dienst te zijn. De samenwerking verloopt prettig en met een spetterende Open Dag op 8 april jl. hebben we het Burgerhoes officieel geopend. Als inwoner kunt u binnenlopen voor een van de diensten van haar ‘bewoners’, maar ook zomaar, om een kijkje te komen nemen.

Respect, daar draait het om in het Burgerhoes. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor onze dienstverlening en dat verwachten wij ook van onze bezoekers. Respect draagt eraan bij dat onze medewerkers hun werk beter kunnen doen en voor u als ‘klant’ levert het een betere dienstverlening op. Respect heeft dus betrekking op het contact tussen dienstverlener en klant, maar ook op onze directe omgeving en andermans eigendommen.

Pictogrammen

Burgemeester Raymond Vlecken vindt respect van belang: ‘In het Burgerhoes vinden we het belangrijk om onze bezoekers respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar daarvoor zijn toch een paar algemene regels nodig die we ook benoemen. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat er geen foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt zonder toestemming van de personen die ‘vastgelegd’ worden. We denken aan de privacy van onze bezoekers’.

Voor alle regels die de gemeente en haar partners in het Burgerhoes belangrijk vinden, zijn duidelijke afbeeldingen, pictogrammen, gemaakt die bij beide ingangen van het gebouw te zien zijn. Hebt u nog behoefte aan verdere uitleg? Kijk dan op de website van het Burgerhoes (www.burgerhoes.nl ») bij ‘ontvangst’. Met deze regels blijft het Burgerhoes een aangename plek voor iedereen die er werkt of het bezoekt.