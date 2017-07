Redactie ParkstadActueel/LC |

Onderstaand artikel verscheen onlangs in de kranten en willen wij als van de Laar Woonbemiddeling u niet onthouden:

‘Goedkope makelaar de beste’

Vaste prijsmakelaars als Makelaarsland scoren beter volgens VU Amsterdam.

De goedkoopste makelaars zijn voor huizenverkopers de beste makelaars. Dat blijkt uit een groot onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Makelaars die een vast tarief hanteren, verkopen een huis eerder en tegen een hogere prijs dan makelaars die een percentage van de verkoopprijs opstrijken. Ook zijn de vaste prijsmakelaars meestal nog eens goedkoper. Toch kiezen verkopers massaal voor de dure makelaars.

De Amsterdamse onderzoekers bekeken miljoenen huizentransacties tussen 1985 en 2011 via Funda, de grootste woningsite van Nederland. Er werd gekeken naar verschillen tussen de transacties van makelaars met een vast tarief en makelaars die een vast percentage van de verkoopprijs hanteren. „De uitkomst was heel apart”, zegt onderzoeker Arjen Siegmann. En de uitkomst anders dan verwacht. „Meest bijzondere is dat een goedkope makelaar het niet slechter doet dan een dure.” Dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Volgens het onderzoek slepen de goedkope makelaars gemiddeld een 2,7 procent hogere prijs uit het vuur voor de verkoper. Ook verkopen ze de huizen sneller.

Makelaars met een vaste prijs vragen gemiddeld tussen de 750 en 1300 euro voor de woningverkoop. De klant moet dan zelf de bezichtigingen en onderhandelingen doen. Andere makelaars vragen meestal 1,85 procent van de verkoopprijs als tarief en doen wel zelf de bezichtigingen. „De gemiddelde verkoopprijs van een woning in ons onderzoek was 200.000 euro. Makelaars die een percentage van de verkoopprijs rekenen, zijn dus meestal duurder.’’

De onderzoekers hebben gekeken of makelaars met vaste prijzen alleen de krenten uit de pap halen, maar dat bleek niet zo. Ook was er geen verschil tussen grote en kleine kantoren, de ervaring van de makelaar of het feit dat een makelaardij de buurt goed kent. In alle gevallen scoorden de vaste prijsmakelaars beter. Toch blijft het marktaandeel van makelaars die vaste prijzen hanteren, zoals Makelaarsland, steken rond de 2 procent. „Er is dus weinig prijsconcurrentie in de markt’’, aldus Siegmann.

Hij wijt dat aan een gebrek aan kennis bij de verkopers. „Een huis verkopen doe je meestal maar één of twee keer in je leven. Je weet dus niet welke makelaar beter is.’’ Mensen kiezen dan eerder voor een makelaar in de buurt of iemand die door familie of vrienden wordt aanbevolen. „Ook kan het zijn dat ze geen zin hebben zelf de rondleidingen te verzorgen.’’

Van de Laar Woonbemiddeling doet uw woning ook verkopen voor een vast tarief van 1500 euro en is daarmee iets duurder dan bijvoorbeeld Makelaarsland maar dan worden wel de bezichtigingen door Van de Laar Financiële Woonbemiddeling gedaan, voeren wij de onderhandelingen, stellen wij de koopovereenkomst op en zorgen dat alles tijdig bij de notaris ligt. Indien gewenst kunnen wij de (ver)kopers geheel ontzorgen door de financiering (ook tegen een vaste lage prijs van 1750 euro) te regelen en de verzekeringen.

Kortom, laat u eens vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en betaal zeker niet teveel als u uw woning laat verkopen… Bij een verkoopwaarde van 200.000 euro betaalt u gemiddeld 3700 euro bij de makelaar … bij Van de Laar Woonbemiddeling 1500 euro … met deze besparing kunt u ook vele andere zaken doen… een mooie vakantie bijvoorbeeld.

