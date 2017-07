Verplaatsing Tihange UIT zuil naar bedrijventerrein C-Mill

redactie van Parkstadactueel |

De Tihange UIT Zuil, die sinds april dit jaar voor het stadhuis van Heerlen staat, wordt verplaatst. Dit vanwege klachten van geluidsover-last door omwonenden. Bijna 80.000 keer is de hendel inmiddels overgehaald. De Tihange UIT Zuil krijgt voorlopig een nieuwe plek op bedrijventerrein C-Mill.

Dat de actie een succes is geweest mag blijken; op de dag van verwijderen, staat de teller op 79.615 maal. Een onvoorzien neveneffect echter vormde de geluidsoverlast die het overhalen van de hendel veroorzaakte voor buurtbewoners, met name ’s nachts. Om dit euvel op te lossen is besloten de zuil per direct te verplaatsen naar bedrijventerrein C-Mill aan de Jan Campertstraat in Heerlen.

Gebruikers en bezoekers van C-Mill kunnen nu ook de kernreactor in Tihange ‘symbolisch uitschakelen’ en zo hun betrokkenheid laten zien. De zuil is eerder al op diverse plaatsen in de regio Aachen geplaatst.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock