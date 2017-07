Viva la Vida op 27 juli feestelijk welkom geheten in Kerkrade

Viva la Vida ! Leve het leven !

Sinds een aantal weken staat de elf meter hoge blikvanger van de befaamde kunstenaar Ripollés op z’n plek in Kerkrade.

Viva la Vida is meer dan een beeld. Het symboliseert het nieuwe elan van Kerkrade. Zoals het mijnwerkersbeeld d’r Joep de trots van het verleden uitdraagt zo staat Viva La Vida voor optimisme en vrolijkheid. Viva la Vida is een ode aan het goede leven in het Kerkrade van de toekomst.

Officieel welkom

Op donderdag 27 juli wordt Viva la Vida officieel welkom geheten in Kerkrade met een feestelijk programma. Om 17.30 uur vertrekt vanaf Museumplein Limburg een muzikale parade van een aantal WMC-deelnemers naar de Markt. Op de Markt geven de showbands een korte show, waarna de muzikale parade verder loopt naar het eindpunt bij het kunstwerk Viva la Vida. Bij het beeld verzorgt La Armónica de Buñol met sopraan Janine Kitzen een optreden.

Het officiële gedeelte zal vanaf 18.30 uur plaatsvinden bij het kunstwerk (hoek Van Beethovenstraat/ Mozartstraat/J.S. Bachstraat). Burgemeester Jos Som en gedeputeerde Ger Koopmans heten Viva la Vida in het bijzijn van kunstenaar Ripollés officieel welkom. Ter bezegeling van het welkom van Viva la Vida in Kerkrade, zet Ripollés zijn handtekening op het beeld. Het geheel vindt plaats in een muzikale WMC-omlijsting, met muzikale bijdrages van WMC-deelnemers. Rond 19.00 uur is het officiële programma afgelopen.

Spectaculaire vuurwerkshow

Later op de avond, om 23.00 uur, viert Kerkrade met een spectaculaire vuurwerkshow het leven. Met het vuurwerk voor heel Kerkrade wordt de feestelijke ontvangst van Viva la Vida afgesloten. Op het plein voor het kunstwerk is de tien minuten durende show het beste te bewonderen. De programmering van het WMC houdt rekening met het vuurwerk.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade