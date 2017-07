Op pad met de boswachters van Natuurmonumenten!

De zomervakantie is de uitgelezen periode om er met je hele gezin heerlijk op uit te trekken. En waar kun je dat beter doen dan in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Het team van bezoekerscentrum Brunssummerheide heeft een afwisselend en actief zomerprogramma op de agenda staan. Je kunt er dagelijks terecht voor spannende gezinstochten die je op eigen gelegenheid kunt maken. Maar op zondag 6 augustus kun je samen met de boswachter op zoek naar de draakjes van de Brunssummerheide. De exursie om 14 uur start bij het bezoekerscentrum aan de Schaapskooiweg in Heerlen en duurt 2 uur. Reserveren is noodzakelijk via www.nm.nl/agenda.

Spannende zoektocht naar salamanders en hagedissen

Op een mooie zonnige dag wel eens wat zien wegflitsen van het pad? Dan was dat vast en zeker een van de hagedissen die hier leven op de hei. Of toch een slangetje? Op de Brunssummerheide leven verschillende soorten. De dieren zijn vaak schuw. Maar samen met de boswachter vind je ze vast. Een leerzame excursie voor het hele gezin.

Dit programma is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Deelname kost € 7, per kind en € 8,- voor volwassenen. OERRR-kinderen en kinderen van leden betalen € 4,-, volwassen leden € 5,-. Informatie over het complete programma, tijdstippen en het reserveren van kaartjes vind je op www.nm.nl/agenda.

ZOMER in OERRR-ACTIE

Word je als gezin meteen lid van Natuurmonumenten tijdens je bezoek aan de Brunssummerheide, dan steun je niet alleen de natuur in Nederland maar profiteer je natuurlijk meteen van het aantrekkelijke ledentarief. Als welkomstgeschenk trakteren we je op een pannenkoek of drankje bij restaurant Schrieversheide (waardebon € 10,-).

Bezoekerscentrum Brunssummerheide

Schaapskooiweg 99 | 6414 EL Heerlen |045-5630355

Foto: Natuurmonumenten Brunssummerheide