Top or Topic in Maastricht

In Centre Céramique in Maastricht is tot 15 oktober de tentoonstelling ‘Top or Topic – Archaeological Highlights & Mysteries from the Maastricht Area’ te zien. Zoals de aankondiging al aanduid zijn er in de expo bijzondere opgravingen uit de euregio te bewonderen. Het Centre Charlemagne Aachen leverde o.a. een relief van de god Harpokrates, die noordelijk van de Büchelthermen in Aken gevonden werd en een bijzonder pelgrimsobject. In het toegangsterrein tot de Aachener Dom werden in 2010 restanten van meer dan 30 pelgrim objecten uit de dertiende tot vijftiende eeuw ontdekt. Daaronder ook uit Maastricht (hl. Servatius), Köln (hl. Ursula) en vermoedelijk Italie. Waarschijnlijk stammen de objecten uit de talrijke graven in de voorhal van de Aachener Dom.

Foto’s : Andreas Schaub