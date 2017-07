Veelbelovend programma Cultura Nova 

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Over vier weken start de 27ste editie van festival Cultura Nova. Van vrijdag 18 t/m zondag 27 augustus biedt het festival een veelzijdig en vol programma voor jong en oud met beeldend theater, spektakel, dans, circus, muziek en beeldende kunst. In tien dagen tijd vinden ruim 200 activiteiten plaats op verschillende locaties en in het theater. Het festival wordt geopend door de Duitse theatergroep Theater Titanick met ‘Firebirds’. In ‘Firebirds’ zoekt een parade van zes avontuurlijke piloten met hun ‘vliegende’ Madmax-achtige machines zijn weg door de binnenstad van Heerlen. Zij proberen onderweg het publiek achter zich te krijgen en natuurlijk als eerste op te stijgen.

Een verdere greep uit het programma:

Zaterdag 19 t/m dinsdag 22 augustus – Cirque Berserk (Groot Britannië)

Het Britse Cirque Berserk speelt voor het eerst op het Europese vasteland. De jongleurs, acrobaten, stuntmensen en clowns van Cirque Berserk gieten de eeuwenoude traditie van het rondreizende circus in een theatershow met een werkelijk adembenemende finale: de levensgevaarlijke ‘Motorcycle Globe of Death’.

– Donderdag 24 t/m zaterdag 26 augustus – The 7 Fingers: Triptyque (Canada)

In samenwerking met Across the Borders Aken is het befaamde Canadese circuscollectief The 7 Fingers voor het eerst in Nederland te zien met ‘Triptyque’. Drie van de meest toonaangevende hedendaagse choreografen brengen met The 7 Fingers in ‘Triptyque’ een poëtische botsing tot stand tussen circus en dans.

Het volledige programma van internationaal theaterfestival Cultura Nova is te vinden op de website www.culturanova.nl. De programmabrochure is vanaf eind juli gratis af te halen bij Parkstad Limburg Theaters, SCHUNCK* Glaspaleis, cafés en andere veel bezochte locaties in Heerlen en omgeving