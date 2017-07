WMC-gevoel met vlag en wimpel in de wijk

Het WMC is vier weken feest. De stad maakt en ademt muziek en overal in het centrum en in de wijken zie je sfeervolle vlaggen wapperen. Niet overal, vond mevrouw Schaeps. Ze kwam in actie en bracht het gevoel dat in het centrum zo sterk is, ook naar de wijken toe.

“Het WMC is een geweldig feest”, vertelt mevrouw Schaeps. “Ik heb jaren achtereen gasten in huis gehad. Mijn man en ik houden erg van de mars- en showwedstrijden in het stadion. Het WMC verbroedert, er zijn nooit ruzies of gekke dingen!”

Het WMC-gevoel

“Ik miste op het Carboonplein, waar ik woon, wel een beetje het WMC-gevoel. Je ziet die vrolijke kleurige vlaggen overal in de stad wapperen, en ook veel bewoners hebben ze. Als ik dat zie, voelt het als een feest van ons allemaal. Maar bij ons dus niet. Toen heb ik met wethouder Tim Weijers overlegd en die wist nog wel wat plekken waar ze tot hun recht kwamen. Op verzoek van wethouder Weijers is het gemeentelijk team wijkontwikkeling in actie gekomen. Samen met diverse betrokken bewoners en ondernemers hebben ze ervoor gezorgd dat de vlaggen nu op hun plek gekomen zijn. Ik ben er heel blij mee!”

Feest dichterbij

Een van die mensen is Thecla Boermans uit Eygelshoven. “Voor mij is het WMC vier weken feest”, vertelt ze. “Je moet er wel de stad voor in, en dat kan niet iedereen. Voor veel ouderen in Eygelshoven en in bijvoorbeeld Terwinselen of Bleijerheide is het jammer dat je er niet zomaar even naartoe kunt. Maar het gaat wel extra leven met die mooie vlaggen in het dorp. Dat initiatief mag herhaald worden, want daarmee voelt het feest toch een stukje dichterbij!”

Blauwe zee

“Het WMC zet Kerkrade echt op de kaart”, vindt ook Lei Savelkoul. “Als ondernemer in Chevremont vind ik dat uitstekend. Het feest is nog steeds geweldig hoor, maar vroeger had je bands die bij mensen thuis overnachtten. Je zag toen regelmatig op de hoek van de straat bandjes oefenen en dat bracht het WMC ook naar de mensen. Dat mis ik wel. Het is wel fijn dat we van de gemeente deze vlaggen krijgen, zo komt het WMC-gevoel toch in de wijk. Het is een prachtig gezicht, die blauwe zee van vlaggen hier op de Sint-Pietersstraat.”



Ook in Eygelshoven, naast het Socio-Project, wappert de WMC-vlag.