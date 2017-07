Columbiaanse vreugde in Kerkrade

redactie van Parkstadactueel |

Salesiana del Niño Jesús Symphonic Band is uitgeroepen tot dagwinnaar bij Harmonie en Fanfare wedstrijden zondag 23 juli.

De blijdschap van de muzikanten uit Colombia viel tot buiten de Rodahal te horen. De totaalscore van de band was maar liefst 96,83 punten.

Tijdens de prijsuitreiking was het niet de enige groep die uitbarstte in tranen van geluk. De muzikanten van Banda Sinfónica de Tocancipá konden hun emoties bij de bekendmaking van hun score van 92,33 punten niet meer onderdrukken. Luid zingend en springend werd het begin van het feestje in gezet op het podium van het Parkstad Limburg Stadion.

Bron en Foto WMC