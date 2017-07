Danny Stassar terug bij Groene Ster

Danny Stassar heeft per direct Roda JC verruild voor hoofdklasser Groene Ster. De talentvolle verdediger doorliep de gehele jeugdopleiding in Kerkraadse dienst en maakte afgelopen seizoen als eerste jaar senior deel uit van de selectie van de hoofdmacht. Echter zijn eerste voetbalstappen waren bij Groene Ster, waar hij met het F-team kampioen werd en daarna gescout werd door Roda JC. Afgelopen seizoen debuteerde de 19-jarige Stassar in de eredivisie. Op vrijdag 9 december 2016 maakte hij zijn debuut op het hoogste voetbalniveau. Danny Stassar verving Daryl Werker (de jongere broer van onze eerste elftalspeler Kevin Werker) in het uitduel tegen FC Groningen.

“Groene Ster is altijd mijn club gebleven. Het voelt als thuiskomen, ik heb er veel vrienden en het ligt voor mij om de hoek. Daarnaast kan ik bij Groene Ster het voetballen goed combineren met mijn HBO studie en werk. Maar zeker ook omdat ik op hoog niveau kan blijven spelen. Ik verheug mij op het spelen in de hoofdklasse met Groene Ster,” vertelt Danny Stassar, die ook als speler van Roda JC samen met zijn vader Matthew regelmatig aandachtig toeschouwer was bij wedstrijden van ons eerste elftal. Het beste bewijs voor zijn betrokkenheid bij onze vereniging, waar hij vanaf nu weer actief deel van uit zal gaan maken.