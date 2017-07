Zuyderland Bariatrie en Obesitas

Noem een dieet en Monique Vinken (links op de foto) heeft het gevolgd. Regelmatig met enig resultaat, maar nooit blijvend. Reden voor haar om in 2013 te besluiten om een bariatrische operatie (gastric bypass) te ondergaan bij de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid. ‘Voor mij was dit het laatste redmiddel’ vertelt Monique. ‘Aan het besluit om een bariatrische operatie te ondergaan ging een heel proces vooraf van informatie inwinnen en goed nadenken. Ik heb alle voor- en nadelen op een rij gezet, evenals de risico’s. Zo’n operatie heeft namelijk blijvende gevolgen voor de rest van mijn leven. Het is dan ook goed dat patiënten met ernstig overgewicht, eerst grondig worden gescreend voordat ze een bariatrische operatie ondergaan. Ook is het erg belangrijk dat je gemotiveerd bent om aan de slag te gaan met je lijf én je psyche.’

De intensive behandelingsduur is rond de 2 jaar en is erop gericht een blijvende verandering van leefstijl te realiseren. Monique wordt als ervaringsdeskundige regelmatig gevraagd om bij informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn. Monique: ‘Dat heb ik zelf voorgesteld, omdat ik tijdens mijn eigen traject grote behoefte voelde om met mensen te praten die de operatie al hebben ondergaan. Ik geef dan ook met plezier antwoord op alle vragen die lotgenoten hebben.’

Monique: ‘Mijn leven veranderde van de ene op de andere dag. De operatie is een hulpmiddel en uiteindelijk moet ik het zelf doen. De rest van mijn leven moet ik iedere dag op mijn voeding letten. Het kan voorkomen dat wat ik vandaag goed kan verdragen, ik volgende maand absoluut niet meer kan eten. Het is dus heel erg belangrijk om goed naar mijn lijf te blijven luisteren. Ik zie het als een blijvende uitdaging.‘ Monique vertelt dat zij het hele traject positief heeft ervaren en dat het haar uiteindelijk veel heeft opgeleverd. ‘Mijn levenskwaliteit is flink toegenomen op allerlei gebieden. Vroeger liep ik bijvoorbeeld een berg op, snakkend naar zuurstof en met pijn in mijn benen. Nu loop ik naar boven en verbaas me vervolgens dat ik er al ben.’

‘Ik moet er nog steeds aan wennen dat ik nu minder omvang heb’, vertelt Monique. ‘Het klinkt misschien vreemd, maar denken als een dunner mens’.

Bron en foto afdeling communicatie Zuyderland