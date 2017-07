Across the borders serveert twee adembenemende voorstellingen   

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Tijdens het Euregionale cultuurfestival ‘Across the Bordes’ staan komend weekend twee bijzondere voorstellingen op het programma. In het Ludwig Forum in Aken valt vrijdagavond te genieten van de geheimzinnige opera ‘Het kruis van de verloofden’. Zaterdagavond staat in het Ludwig Forum het zinnenprikkelende Tanagram op het menu. Het Duits-Italiaanse duo Stefan Sing en Cristiana Casadio rekt op verbluffende wijze de grenzen op tussen jongleren, dans, theater en nieuwe circusvormen. Beide voorstellingen starten om 20.00.

De crossover voorstellingen in de zogenaamde Mulde de speciaal voor theater en muziek gemaakte ronde uitdieping in het Ludwig Forum, museum voor moderne kunst in Aken, zijn wat je noemt prikkelend en intrigerend. De bijzondere opera ‘Das Kreuz der verlobten’ werd eerder al met twee keer met veel succes voor een vol huis in cultuurcentrum Alten Schlachthof in Eupen opgevoerd. Het verhaal speelt in het Hohe Ven in de Eifel en Ardennen. Januari 1871 begeven Marie en François zich op weg naar Xhoffraix, de geboortestad van Maria, om daar haar trouwpapieren aan te vragen. Onderweg breekt echter een vreselijke sneeuwstorm uit. Het jonge liefdespaar raakt de weg kwijt. Redden ze het? Of niet? Het antwoord ligt besloten in het slot van de met hoogwaardige solisten uit Italie, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg hoogwaardig bezette opera. Een opera met verfrissende nieuwe beeld en klankconstructies ook.

Adembenemend is ook Tanagram. Het paar, zij een gracieuze danseres, hij een begenadigde jongleur, performt met enorme intensiteit. Tegelijk tonen ze met verbluffende lichtvoetigheid hun grote kunnen. De liefde is hemel en hel tegelijk. Het is de eeuwige geschiedenis van aantrekkingskracht en afwijzing. Een non verbale slagenwisseling met grote diepte, veel humor en meesterlijke lichaamsbeheersing.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.acrosstheborders.de of aan de avondkassa van het Ludwig Forum Aachen aan de Jülicher Str. 97-109 . Kostprijs is 17,00 euro.

Foto ®Ben Hopper