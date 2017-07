Brandweer gaat hooi uit grotten Cannerberg halen

redactie van Parkstadactueel |

De brandweer gaat vanaf woensdagochtend 26 juli over tot een nieuwe wijze van bestrijding van de brand in de Cannerberg. Na uitgebreid onderzoek en analyse van de brandweer hebben de gemeentes Riemst en Maastricht dit in overleg met de betrokken hulpdiensten besloten.

Geconstateerd is dat het gecontroleerd laten uitbranden van het materiaal mogelijk zeer lang zal duren, waarbij de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven door rook ook voortduurt. Na intensief onderzoek door diverse experts is vastgesteld dat de grotten betreed kunnen worden door gespecialiseerde hulpverleners en machines.

Vanaf woensdag 10.00 uur gaat de brandweer daarom, in samenwerking met gespecialiseerde diensten, het hooi en stro uit de grotten verwijderen. Hierna wordt het materiaal veilig gesteld en naar een centrale plek gebracht, waar het definitief geblust wordt. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Deze operatie zal naar verwachting enkele dagen duren.

Overlast door rook

Tijdens de operatie kan de overlast door rook toenemen. Meetploegen monitoren daarom de luchtkwaliteit. Omwonenden is gevraagd om bij overlast door rook, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Gebied afgezet

Het gebied blijft afgezet omwille van de veiligheid. Ook de Muizenberg blijft afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Het gangenstelsel is altijd verboden gebied.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock