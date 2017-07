Fiets Event Parkstad Limburg op 5 augustus

redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 5 augustus vindt het Fiets Event Parkstad Limburg voor de tweede keer plaats nadat er vorig jaar vier thema fietsroutes in Parkstad ontwikkeld zijn. Dit jaar is de ‘Groenroute’ aan de beurt om in de belangstelling te staan. Startplek is de parkeerplaats bij restaurant de Lier, Leiffenderhofweg 3 in Schinveld.

Om 10.00 uur wordt het startschot gegeven en de aanwezige fietsers kunnen dan van de 30 kilometer lange fietsroute gaan genieten. Vertrekken kan tot 14.00 uur, terugkomst tot 17.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden voor deze dag is niet nodig. De eerste deelnemers krijgen een Fietsknooppunten kaart van Zuid-Limburg gratis (t.w.v. € 6,10) aangeboden.



Route Fiets Event Parkstad Limburg

De route voert vanaf de Parkeerplaats bij restaurant de Lier in de Schinveldse Bossen onder andere langs het Clemensdomein, het bezoekerscentrum Brunssummerheide en langs de prachtige natuur van het Schutterspark.