Mijnsteenbank en oude loc voor Schacht Nulland

Bij Schacht Nulland staat sinds vorige week een nieuwe mijnsteenbank. Ook een luchtlocomotief (loc) die nog door de mijngangen heeft gereden is terug op het nest.

De bank is gemaakt van rode mijnsteengranulaat van Wisosplit. Rode mijnsteengranulaat is verbrand restgesteente dat met de kolenwinning naar boven is gekomen. De mijnsteenbanken komen dus letterlijk uit de grond onder Kerkrade.

Tweede bank

Een tweede bank staat naast de nieuwe spoorbrug over de Buitenring Parkstad Limburg, in de buurt van de Hammijnweg. De banken in Kerkrade staan op twee belangrijke plekken uit het Kerkraadse mijnverleden. Schacht Nulland hoorde bij de Domaniale mijn, de oudste mijn van Nederland. De bank op de Hammijnweg kijkt uit over de mijnsteenberg Wilhelmina in Landgraaf, maar ook over Spekholzerheide waar in het verleden de mijn Willem-Sophia lag, na de Domaniale de grootste mijn van Nederland.

Paul Koenen

Maker van de banken is kunstenaar en vormgever Paul Koenen. Hij wil een heel netwerk van banken maken door de mijnregio die loopt van Aken tot Genk om de herinnering aan het mijnverleden te bewaren. De eerste twee banken zijn in samenwerking met de gemeente en met IBA-Parkstad in Kerkrade geplaatst. Bij beide banken kan een QR-code worden gescand met de smartphone. Daarachter zit een website met meer informatie over de banken en het mijnverleden op die plek.

Locomotief

Tegelijkertijd met de plaatsing van de bank kreeg Schacht Nulland een verloren zoon terug: de Zuid-Limburse Stoomtreinmaatschappij gaf een oude luchtlocomotief in bruikleen die nog in de mijngangen van de Domaniale mijn heeft gereden. De locomotief staat nu naast Schacht Nulland vóór de allerlaatste mijnwagon die de Domaniale mijn heeft verlaten.

“Een pareltje”, zegt wethouder Bok (Cultuur), “net als de twee banken overigens. In de vorige eeuw is geprobeerd de restanten van het mijnverleden uit te wissen. Toen is men vergeten dat die periode niet is los te weken van deze gemeente en de mensen die er wonen. Nu weten we dat we onze wortels moeten koesteren. Sterker nog: ons verleden brengt ons een nieuwe toekomst waarin industrie heeft plaatsgemaakt voor toerisme, maar daar ook deel van is.”

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade