Op de foto Wethouder Peter van Zutphen en Directeur van FSI dhr Jan Koks

Vandaag een heel leuke afspraak. Jan Koks van het Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) bezorgde maar liefst 200 kaarten voor een circusvoorstelling van Cultura Nova op 19 augustus. Cirque Berserk, sensationeel circus in het theater. Bestemd voor kinderen met ouders in de bijstand.

Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Voor veel kinderen in armoede is bijvoorbeeld een circusvoorstelling iets wat altijd aan hun neus voorbij gaat. Terwijl ook zij, net zoals andere kinderen, zoiets heel leuk kunnen vinden en ook er gewoon bij willen horen.

De gemeente Heerlen heeft weliswaar al allerlei regelingen in een “kindpakket” om kinderen in armoede te ondersteunen, maar zo’n prachtige extra aanbieding is toch buitengewoon welkom.

Ondertussen hebben we al met de Stichting Leergeld afgesproken dat Leergeld zorgt dat de kaarten op de goede plek terecht komen.

Ook fijn voor Cultura Nova. Ik ken Cultura Nova sowieso als een evenement met heel veel aandacht voor evenementen die voor een breed publiek toegankelijk zijn, waaronder ook gratis evenementen. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse opening met duizenden toeschouwers.

Het FSI stelt daarnaast ook veel kaarten voor deze voorstelling beschikbaar voor andere doelgroepen, waaronder bewoners van Sevagram.

Het FSI is een stichting die voortkomt uit de vroegere Staatsmijnen, nu DSM. Destijds regelden ze bijvoorbeeld de Sociale Werkvoorziening van de Staatsmijnen, maar bijvoorbeeld ook het Schutterspark en het Steinerbos als ontspanningsplekken. Ze staan nu los van DSM en de steun die ze geven voor de goede doelen waar ze aan bij dragen wordt betaald uit de opbrengsten van hetgeen ze uit het verleden hebben meegekregen.

FSI: hardstikke bedankt. Jullie maken 200 kinderen heel erg blij!

Foto gemeente Heerlen