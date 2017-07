Heuvelland Wandel4daagse

Van donderdag 10 t/m zondag 13 augustus wordt in de heuvelachtige omgeving rond Valkenburg aan de Geul voor de 30e keer de Heuvelland4daagse gehouden. Enthousiaste wandelaars, de laatste jaren dagelijks circa 6.500, verblijven 4 dagen lang in de prachtige Limburgse natuur met haar ongerepte bossen, oneindige weilanden en uitgestrekte wandelgebieden.

De routes van 7, 14, 21, 28 en 42 kilometer, leiden de wandelaars via bospaden en veldwegen door een heuvelachtig landschap met schilderachtige dorpjes en spectaculaire vergezichten. Start van elke wandeling is dagelijks vanaf 7 uur bij het feest-paviljoen naast Café-Zaal ’t Vöske in Berg & Terblijt.

Deze startlocatie is centraal gelegen en er zijn voor auto’s en fietsers voldoende parkeermogelijkheden. De startlocatie is ook met Openbaar Vervoer, Arriva buslijn 4, vanaf Maastricht en Valkenburg aan de Geul goed bereikbaar. Bij opgave vóór 15 juni ontvangen wandelaars een korting van € 5,-.

Startlocatie nabij Café-Zaal ’t Vöske, Berg en Terblijt

0436040885

Foto Heuvelland4daagse