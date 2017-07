Nederlandse international nieuwe libero NOLIKO Maaseik

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Volleybal topclub NOLIKO Maaseik heeft de Nederlandse international Just Dronkers aangetrokken voor de liberopositie. De afgelopen vier seizoen volleybalde de 24-jarige Dronkers voor de Nederlandse topploeg en landskampioen AB Groningen/Lycurgus. Vorig jaar speelde Dronkers met AB Groningen/Lycurgus nog tegen NOLOKO in de voorronde voor de Champions League. Daarbij speelde de 1 meter 87 metende libero zich in de kijker van het Belgische Maaseik, dat sinds jaar en dag ook veel toeschouwers uit Nederlands Limburg lokt. .

Foto’s: Wout Wijsmans