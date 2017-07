WMC – Blechschaden Ensemble van de Münchener Philharmoniker

redactie van Parkstadactueel |

Blechschaden

Datum: donderdag 27 juli

Tijd: 20.00u.

Locatie: Rodahal

Prijs: €35,00

Twee trompetten, een hoorn, een trombone, een tuba en een flinke dosis humor. Dat is het handelsmerk van het Blechschaden Ensemble van de Münchener Philharmoniker. Onder leiding van de Schotse hoornist Bob Ross en met toptrompetist Guido Seegers belooft dit een onvergetelijke avond te worden. Blechschaden, oftwel blikschade, staat in een lange traditie van uitzonderlijke ensembles die tijdens het WMC in de Rodahal hebben gespeeld.

