Een bijzondere dagtocht naar museum en kunstenaars ‘Tour d’Art 2017’

De jaarlijkse Tour d’Art van SCHUNCK* staat in 2017 in het teken van de hernieuwde interesse voor textiel en ambacht in de hedendaagse kunst.

Na een uitgebreide en deskundige inleiding van Ko van Dun op de tentoonstellingen PAINT IT SOFT en FASHION VS. ART in het SCHUNCK* Glaspaleis gaat Ko in gesprek met één van de kunstenaars uit PAINT IT SOFT: Romy Finke. Vervolgens bezoeken we de tentoonstellingen.

Voor het middagprogramma brengt een bus je naar Maastricht. Je bezoekt bezoekt de Statenzaal van het Provinciehuis Limburg, om daar het werk van Fransje Killaars te bezichtigen. Ook bekijk je werk van Grayson Perry in het Bonnefantenmuseum. Tiel Janssen vertelt in haar atelier over haar kostuums, sieraden en haar manier van werken. Afsluitend opent ook Keetje Mans de deuren van haar atelier en gaat ze met Ko in gesprek over haar werk. Uiteraard krijg je gedurende de dag zelf ook voldoende kans om vragen te stellen!

Reserveren

Je dient je deelname te reserveren via het formulier hiernaast. Wij vragen je vriendelijk het ticket binnen 14 dagen na indienen van de reservering op te halen bij de balie van het SCHUNCK* Glaspaleis. Het programma van de dag ontvang je enkele dagen voor het evenement.

Foto Tour d’Art van SCHUNCK