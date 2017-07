Een nieuwe plek voor ‘De Bokkenrijder’

De bokkenrijders waren in het verleden berucht in Limburg en omstreken. In de 18de eeuw waren het, volgens het volksgeloof, personen of geesten die op bokken door de lucht reden. Nu weten we dat het criminele bendes en individuen waren die, onder andere, Zuid-Limburg teisterden. Berucht zijn hun strooptochten en gewelddadige afpersingen, die zich vooral richtten op boerderijen en pastorieën. Er werd volop jacht op hen gemaakt, omdat ze een pact met de duivel zouden hebben gesloten. Tegenwoordig behoren de bokkenrijders tot het immaterieel cultureel erfgoed van Limburg.

Zoals te zien is op de oude postkaart uit 1963, stond het bokkenrijdersmonument oorspronkelijk in de buurt van het voormalig gemeentehuis van Schaesberg. Het beeld is van de kunstenaar Wim van Hoorn en werd daar in 1962 geplaatst. Van Hoorn werd geboren in Maastricht op 29 mei 1908 en overleed in Amsterdam op 17 april 1979. In Limburg staat een groot aantal beelden van zijn hand, onder andere het beeld van dr. Poels in Heerlen, d’r Joep op de Markt in Kerkrade en het beeld van Petrus Regout op de Boschsstraat in Maastricht. In 1986 werd het beeld jammer genoeg vernield en verdween het in het depot van de gemeente. Na een grondige restauratie heeft het kunstwerk onlangs een nieuwe plek gekregen; in het Burgerhoes. Voor de liefhebbers; de sokkel waarop ‘De Bokkenrijder’ prijkt is ontworpen door de Landgraafse kunstenaar Wim Pelzer en is geproduceerd in China.

Foto Gemeente Landgraaf